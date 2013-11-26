Тагильский рок-н-ролл жив! Лучшие группы города выступят на одной сцене
26 ноября 2013, 09:55Общество
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Многие поклонники «музыки потяжелее» заметили, что в Нижнем Тагиле с самого лета не проводились яркие рок-мероприятия. Однако уже 30 ноября всем поклонникам рок-музыки напомнят, что рок-н-ролл в Нижнем Тагиле жив, как никогда!
Так, концерт пройдет во Дворце Культуры Школьников, по адресу Карла Маркса, 39. На сцене появятся знакомые многим группы – «Оверон», «Одноразовый человек», «Тур по Солнцу», легендарное «Чужое небо».
Кроме того, как обещают организаторы, в Нижний Тагил приедут гости из столицы Урала – группа «SunDoze». Они, кстати, выпустили свою песню в Великобритании, на одном сборнике с такими мировыми легендами, как «KoЯn» и «Trivium». Добавим, что мероприятие проводится при поддержке рок-клуба «Корсар».
Обо всех подробностях вы можете узнать в группе мероприятия Fall of The Wall. Кстати, для пользователей группы проходит розыгрыш двух билетов!
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