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Тагильский рок-н-ролл жив! Лучшие группы города выступят на одной сцене
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский рок-н-ролл жив! Лучшие группы города выступят на одной сцене

26 ноября 2013, 09:55Общество
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