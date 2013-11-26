Тагильский рок-н-ролл жив! Лучшие группы города выступят на одной сцене

Так, концерт пройдет во Дворце Культуры Школьников, по адресу Карла Маркса, 39. На сцене появятся знакомые многим группы – «Оверон», «Одноразовый человек», «Тур по Солнцу», легендарное «Чужое небо».

Кроме того, как обещают организаторы, в Нижний Тагил приедут гости из столицы Урала – группа «SunDoze». Они, кстати, выпустили свою песню в Великобритании, на одном сборнике с такими мировыми легендами, как «KoЯn» и «Trivium». Добавим, что мероприятие проводится при поддержке рок-клуба «Корсар».