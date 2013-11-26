Всем, кто хочет уникальные украшения на Новый год: «Творческий выходной» в тагильском музее ИЗО

Посещая занятия клуба «Творческий выходной» в декабре, вы узнаете, как сделать подсвечник своими руками, подготовить елочное украшение «кусудама», сделать куколку-ангела, выполнить украшения для окон, а также смастерить объемную новогоднюю открытку.

Для занятий понадобятся некоторые материалы, поэтому внимательно читайте афишу, или попросту позвоните по телефону: 25-26-47. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств всегда рады и взрослым и детям, а Новый год, конечно, семейный праздник, поэтому обязательно проведите несколько дней вместе с родными и мастерами, которые помогут сделать его незабываемым. Ура творчеству!