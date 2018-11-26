49% жителей Екатеринбурга предпочитают жить рядом с парком

В Екатеринбурге был организован опрос о том, рядом с какими городскими объектами они хотели бы жить. Почти половина екатеринбуржцев – 49% - предпочитают иметь квартиру неподалеку от сквера или парка. 30% хотели бы жить в доме рядом с метро. 10% респондентов выбирают жилплощадь недалеко от набережной. Меньше всего опрошенных выбрали квартиру рядом с театром, кинотеатром или стадионом. Всего на вопросы ответили 1 тысяча 736 человек.