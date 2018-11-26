Капсула времени заложена в старинном доме на улице Вайнера в Екатеринбурге
Сегодня, 10:15ОбществоФото: группа «Том Сойер Фест»
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В Екатеринбурге завершилась реставрация старинного дома на улице Вайнера, 68, которую провели волонтеры активистского движения «Том Соейр Фест». На торжественном открытии в стену дома была заложена капсула времени.
Сюжеты: Екатеринбург
130-летний дом на улице Вайнера не попадал ни в одну из государственных программ по ремонту, несмотря на то, что там по-прежнему живут семьи. Тогда активисты решили отремонтировать здание своими силами – счистили старую краску с кирпичей, покрасили окна, смонтировали водосточные трубы и восстановили декор.
На торжественном открытии отреставрированного дома в его стену была заложена капсула времени. В ней каждый желающий мог оставить записку с посланием к следующим поколениям. Всем участникам работ вручили подарки, а также угостили напитками и тортом, сообщает «Областная газета».
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