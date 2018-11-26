Коллектив «Уральских пельменей» в третий раз не смог отсудить у Нетиевского 39,6 млн

Нетиевский сказал, что в суде они обосновали все расходы на шоу в Екатеринбурге, сообщает Urbc.ru .

Напомним, что в 2017 году артисты шоу «Уральские пельмени» подали в суд с просьбой о взыскании с Сергея Нетиевского сначала двадцати восьми млн, затем 36,9 млн рублей. Директор шоу заявил, что деньги были потрачены на организацию двадцати одного представления.