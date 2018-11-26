Коллектив «Уральских пельменей» в третий раз не смог отсудить у Нетиевского 39,6 млн
Сегодня, 21:05ОбществоФото: ria.ru
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26 ноября Арбитражный суд Уральского округа постановил отказать в удовлетворении иска от коллектива шоу «Уральские пельмени» в отношении директора Сергея Нетиевского. Коллектив требовал выплату 39,6 млн рублей.
Нетиевский сказал, что в суде они обосновали все расходы на шоу в Екатеринбурге, сообщает Urbc.ru.
Напомним, что в 2017 году артисты шоу «Уральские пельмени» подали в суд с просьбой о взыскании с Сергея Нетиевского сначала двадцати восьми млн, затем 36,9 млн рублей. Директор шоу заявил, что деньги были потрачены на организацию двадцати одного представления.
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