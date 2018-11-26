Конкурс «Мамы многонационального города» прошел в МБУ «ДНК» в Нижнем Тагиле

Участницам необходимо было представить национальную культуру, традиции и язык. Для этого мамы исполняли песни, танцевали, читали стихи и показывали театрализованные представления.

В 2018 году в фестивале приняли участие 7 мам. Женщины демонстрировали культуру Башкирии, Армении, Коми-Пермяцкого округа, Узбекистана, России, Китая и Казахстана.

I место в конкурсе заняла представительница армянской нации Гаяне Саргсян, дипломом II степени награждена Заря Шакирзянова, она представляла нацию Башкирии, III место завоевала Марина Соколова, которая продемонстрировала культуру казахской нации.