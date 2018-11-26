Конкурс «Мамы многонационального города» прошел в МБУ «ДНК» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:42ОбществоФото: МБУ «Дворец национальных культур»
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24 ноября в МБУ «Дворец национальных культур» в Нижнем Тагиле провели шестой городской фестиваль-конкурс, посвященный Дню матери.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участницам необходимо было представить национальную культуру, традиции и язык. Для этого мамы исполняли песни, танцевали, читали стихи и показывали театрализованные представления.
В 2018 году в фестивале приняли участие 7 мам. Женщины демонстрировали культуру Башкирии, Армении, Коми-Пермяцкого округа, Узбекистана, России, Китая и Казахстана.
I место в конкурсе заняла представительница армянской нации Гаяне Саргсян, дипломом II степени награждена Заря Шакирзянова, она представляла нацию Башкирии, III место завоевала Марина Соколова, которая продемонстрировала культуру казахской нации.
Призы от администрации Тагилстроевского района получили Анастасия Коровина и Ольга Пестова, сообщают представители «Дворца национальных культур».
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