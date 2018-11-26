Должник по алиментам из Екатеринбурга выплатил 200 тыс. руб. после 10 суток ареста
Сегодня, 12:55ОбществоФото: maxpixel.net
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49-летний житель Екатеринбурга был арестован на 10 суток за задолженность по выплате алиментов в размере 200 тысяч рублей. После освобождения мужчина в срочном порядке погасил долг.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Екатеринбурга проживал в Московской области. Алименты удерживались из его заработной платы, однако мужчина уволился и переехал, поэтому выплаты прекратились.
Операторам бронирования и продажи билетов были направлены запросы, по ответам на которые стало ясно, что должник проживает в Екатеринбурге. Туда было передано исполнительное производство. Мужчина был объявлен в исполнительный розыск, в результате которого он был обнаружен в Верх-Исетском районе. На приеме в ФССП должник сообщил, что не платит алименты по «идейным соображениям».
После ареста на 10 суток екатеринбуржец полностью погасил задолженность, сообщает Znak.com.
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