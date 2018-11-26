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Должник по алиментам из Екатеринбурга выплатил 200 тыс. руб. после 10 суток ареста
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Law prison jail arrest crime criminal police 429633

Должник по алиментам из Екатеринбурга выплатил 200 тыс. руб. после 10 суток ареста

Сегодня, 12:55ОбществоФото: maxpixel.net
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