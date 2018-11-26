Должник по алиментам из Екатеринбурга выплатил 200 тыс. руб. после 10 суток ареста

Операторам бронирования и продажи билетов были направлены запросы, по ответам на которые стало ясно, что должник проживает в Екатеринбурге. Туда было передано исполнительное производство. Мужчина был объявлен в исполнительный розыск, в результате которого он был обнаружен в Верх-Исетском районе. На приеме в ФССП должник сообщил, что не платит алименты по «идейным соображениям».