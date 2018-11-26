Нижний Тагил занял 15-е место по качеству жизни среди городов РФ

Эксперты финансового университета при правительстве РФ провели исследование качества жизни населения в городах РФ. Данные для обработки были получены в результате социологических опросов, проведенных в 2018 году в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. Также для подведения итогов были использованы данные Росстата.

Важными показателями, которые учитывались в исследовании, стали качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Также учитывались результаты работы городской администрации, удобство города по оценкам населения и миграционные настроения. Также во внимание был взят уровень дохода жителей города.