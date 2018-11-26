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Нижний Тагил занял 15-е место по качеству жизни среди городов РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил занял 15-е место по качеству жизни среди городов РФ

Сегодня, 15:13ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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