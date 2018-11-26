Нижний Тагил занял 15-е место по качеству жизни среди городов РФ
Нижний Тагил занял 15 место в рейтинге городов с высоким качеством жизни по результатам исследования экспертов. Екатеринбург стал шестым в данном списке.
Эксперты финансового университета при правительстве РФ провели исследование качества жизни населения в городах РФ. Данные для обработки были получены в результате социологических опросов, проведенных в 2018 году в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. Также для подведения итогов были использованы данные Росстата.
Важными показателями, которые учитывались в исследовании, стали качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. Также учитывались результаты работы городской администрации, удобство города по оценкам населения и миграционные настроения. Также во внимание был взят уровень дохода жителей города.
Лидерами стали Тюмень, Грозный, Москва, Казань и Сочи. Екатеринбург не вошел в пятерку лидеров, однако занял почетное шестое место в списке городов с высоким качеством жизни. Нижний Тагил занял 15-е место в рейтинге, опередив такие города как Йошкар-Ола, Саранск, Красноярск, Хабаровск и Белгород. Всего эксперты выдели 30 городов с высоким качеством жизни по мнению населения, сообщает «Российская газета».