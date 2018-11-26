Предпринимательница из Екатеринбурга обвиняется в невыплате 18 млн налогов

За два года, с 2012 по 2014, екатеринбурженка являлась директором фирмы, которая занималась разработкой компьютерного обеспечения. За указанный промежуток времени женщина не уплатила налоги на добавленную стоимость и прибыль. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, предпринимательница оформляла фиктивные документы с юрлицами, занимающимися коммерческой деятельностью.