Разработчик проекта нового зала филармонии проведет открытую лекцию в Екатеринбурге
Сегодня, 14:36ОбществоФото: Министерство обороны Российской Федерации
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В Екатеринбурге ожидается приезд одного из разработчиков проекта нового зала свердловской филармонии Кристоса Пассаса, он проведет открытую лекцию на 100+ Forum Russia.
Сюжеты: Екатеринбург
Британский архитектор, соавтор проекта нового зала филармонии Кристос Пассас посетит V Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбург. Пассас выступит с открытой лекцией.
Архитектор стал известен благодаря участию в проектах музей современного искусства в США, моста шейха Заеда в столице ОАЭ и Музея MAXXI в Риме. В настоящее время архитектор преподает проектирование и градостроительство в Архитектурной ассоциации Лондона, сообщает РИА «Новый День».
Напомним, проект филармонии в Екатеринбурге предполагает снос расположенного рядом жилого дома, однако администрация города не обсуждала данный вопрос с жителями данного дома.
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