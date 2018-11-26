Разработчик проекта нового зала филармонии проведет открытую лекцию в Екатеринбурге

Архитектор стал известен благодаря участию в проектах музей современного искусства в США, моста шейха Заеда в столице ОАЭ и Музея MAXXI в Риме. В настоящее время архитектор преподает проектирование и градостроительство в Архитектурной ассоциации Лондона, сообщает РИА «Новый День».