«Россети» восстановили энергоснабжение на территории Сибири

Как сообщает газета «Новые известия», в аварийно-восстановительных работах были задействованы 336 специалистов в составе 111 бригад, а также 134 единицы спецтехники. Энергетики около суток работали в режиме нон-стоп: 24 часа на объектах поврежденных электросетей велись работы. Несмотря на сильный ветер со скоростью 30 метров в секунду, мокрый снег и метель, специалисты в полной мере ликвидировали последствия урагана. Напомним, на пять регионов Сибири 25 ноября обрушились сильные порывы ветра. Под действие циклона попали: Республика Хакасия, Тыва, Алтай, Кемеровская область, Красноярский и Алтайский края. Восстановительные работы не останавливались ни на минуту.

Слаженная работа энергетиков МРСК Сибири, а также бесперебойная работа автоматики, помогли избежать затяжных отключений в аварийных регионах. Среднем электричество отключалось на два часа. Кроме того, для восстановления электроснабжения были задействованы резервные источники электроэнергии (РИСЭ). Предварительная подготовка и проведенные специальные учения способствовали сложенному реагированию и быстрому принятию точных решений. В отдаленных районах функционировали мобильные дизель-генераторные электростанции, что позволило быстро восстановить электроснабжение социально значимых объектов на время ремонта основной техники.

Также режим повышенной готовности введен на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. Циклон, несущий ураган, направился именно в эту сторону. Специалисты пристально следят за обстановкой.

Энергетики «Россетей» призывают граждан проявить бдительность и осторожность. При обнаружении оголенных или оборванных проводов, а также других аварий на электросетях, не приближаться к ним и связаться с местным отделением энергетической компании или с МЧС по телефону 112.

В случаях отключения электричества необходимо зайти на портал Светлаястрана.рф и оставить заявку на восстановительные работы.