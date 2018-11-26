Сын Марчевского избежал внепланового аудита филиала Росгосцирка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:52ОбществоФото: circus-ntagil.ru
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Имя директора нижнетагильского филиала Руслана Марчевского попало в скандальную историю с судебными разбирательствами Росгосцирка и екатеринбургского филиала. Представители Росгосцирка заявили, что внеплановый аудит проводить не станут.
Сюжеты: Нижний Тагил
Замдиректора Росгосцирка Ирина Теслева сообщила, что проверку нижнетагильского филиала проводить не будут.
Напомним, что из-за судебных разбирательств с филиалом, который находится в Екатеринбурге, Росгосцирк намеревался провести внеплановую проверку нижнетагильского учреждения.
Имя директора нижнетагильского цирка попало в скандальную историю из-за принадлежащей Руслану Марчевскому котельной, отапливающей гостиницу и помещения цирка в Екатеринбурге.
Представители Росгосцирка заявили, что отказ от внепланового аудита нижнетагильского цирка не означает отмены плановой проверки, сообщает «Уралинформбюро».
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