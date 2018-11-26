Сын Марчевского избежал внепланового аудита филиала Росгосцирка в Нижнем Тагиле

Замдиректора Росгосцирка Ирина Теслева сообщила, что проверку нижнетагильского филиала проводить не будут.

Напомним, что из-за судебных разбирательств с филиалом, который находится в Екатеринбурге, Росгосцирк намеревался провести внеплановую проверку нижнетагильского учреждения.

Имя директора нижнетагильского цирка попало в скандальную историю из-за принадлежащей Руслану Марчевскому котельной, отапливающей гостиницу и помещения цирка в Екатеринбурге.