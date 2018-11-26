Тагильчане обратились с вопросами к главе города Владиславу Пинаеву

Всего на прием записалось 12 человек. Жители старой Вагонки обратились с вопросом о подключении газа. С 2014 года в частных домах люди не могут использовать природный газ. Мэр пообещал до конца недели разобраться в ситуации.

Другое обращение касалось переноса сроков капремонта в доме на ул. Фрунзе. По словам тагильчан, кровля там находится в аварийном состоянии. Владислав Пинаев пояснил, что если дом стоит в очереди на капремонт в 2020 году и если работа по капремонтам в городе проводится с опережением графика, то возможно начать работу раньше.