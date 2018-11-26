Уголовное дело заведено по факту гибели дорожного рабочего в Новой Ляле
Сегодня, 13:13ОбществоФото: pixabay.com
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Уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки требований законодательства об охране труда в связи с гибелью рабочего во время дорожных работ в Новой Ляле.
16 июля 2018 года на трассе Екатеринбург-Серов погиб дорожный рабочий. Во время ремонта дорог на него наехал грузовик.
В связи с происшествием прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснялось, что АО «Свердловскавтодор», осуществлявшее дорожный ремонт, не соблюдало требования законодательства об охране труда. В частности отсутствовал технологический регламент и временные дорожные знаки.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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