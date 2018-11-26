Уголовное дело заведено по факту гибели дорожного рабочего в Новой Ляле

16 июля 2018 года на трассе Екатеринбург-Серов погиб дорожный рабочий. Во время ремонта дорог на него наехал грузовик.

В связи с происшествием прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснялось, что АО «Свердловскавтодор», осуществлявшее дорожный ремонт, не соблюдало требования законодательства об охране труда. В частности отсутствовал технологический регламент и временные дорожные знаки.