Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова проведет прием в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:20ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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5 декабря в Нижнем Тагиле проведет прием уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прием состоится с 14:00 до 17:30 . Предварительно записаться на встречу можно 29, 30 ноября и 3 декабря с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по телефонам: 41-09-86, 41-09-89, 42-15-78.
На прием с уполномоченным необходимо принести заявление и копии документов по проблеме, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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