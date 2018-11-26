Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова проведет прием в Нижнем Тагиле

Прием состоится с 14:00 до 17:30 . Предварительно записаться на встречу можно 29, 30 ноября и 3 декабря с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по телефонам: 41-09-86, 41-09-89, 42-15-78.