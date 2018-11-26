Вытащил через окно: 41-летний тагильчанин обвиняется в краже женской сумки из машины
Сегодня, 19:56ОбществоФото: pixabay.com
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14-летний житель Нижнего Тагила обвиняется в краже женской сумки из припаркованного автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 ноября тагильчанка привезла ребенка в садик. В ее отсутствие из машины пропала ее сумка. Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила, что оставила сумку в салоне машины. В сумке находился сотовый телефон и около 1500 рублей. Общий ущерб составил 13 тыс. рублей.
Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции накануне. У него дома было обнаружено похищенное имущество. На жизнь мужчина зарабатывал сбором стеклотары. Именно во время этого занятия он и увидел подъехавшую к садику машину.
41-летний мужчина рассказал, что увидел, что стекло в автомобиле было опущено и благодаря этому ему удалось открыть автомобиль и забрать сумку.
За кражу тагильчанину грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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