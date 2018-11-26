Жительница Екатеринбурга подала в суд на НПФ «Лукойл-Гарант» за подделку подписи
Екатеринбурженка обнаружила, что ее пенсионные накопления находятся в АО «НПФ «Лукойл-Гарант», тогда как он переводила пенсию в другой НПФ. Женщина обратилась в суд с иском о подделке подписи.
В 2009 году жительница Екатеринбурга перевела свои накоплению в негосударственный пенсионный фонд, однако через восемь лет узнала, что ее накопительная часть пенсии находится уже в другом негосударственном пенсионном фонде, а именно в АО НПЫ «Лукойл-Гарант».
Екатеринбурженка обратилась в суд с иском о признании договора пенсионного страхования недействительным, также женщина потребовала компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Договор перехода в «Лукойл-Гарант» был аннулирован во время разбирательств. Однако в связи с отсутствием доказательств о подделке подписи истицы сотрудниками пенсионного фонда, в выплате компенсации было отказано.
Несогласная с решением суда гражданка обратилась с жалобой в Свердловский областной суд. Но из-за отсутствия доказательств перенесенных моральных страданий вердикт остался без изменений, сообщает «Комсомольская правда».