Жительница Екатеринбурга подала в суд на НПФ «Лукойл-Гарант» за подделку подписи

В 2009 году жительница Екатеринбурга перевела свои накоплению в негосударственный пенсионный фонд, однако через восемь лет узнала, что ее накопительная часть пенсии находится уже в другом негосударственном пенсионном фонде, а именно в АО НПЫ «Лукойл-Гарант».

Екатеринбурженка обратилась в суд с иском о признании договора пенсионного страхования недействительным, также женщина потребовала компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Договор перехода в «Лукойл-Гарант» был аннулирован во время разбирательств. Однако в связи с отсутствием доказательств о подделке подписи истицы сотрудниками пенсионного фонда, в выплате компенсации было отказано.