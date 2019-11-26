Глава комитета Госдумы по труду предложил сократить новогодние выходные

По мнению Нилова, нужно сделать 31 декабря выходным днем.

Но мы обязаны сохранить текущее число выходных дней, поскольку каждый нерабочий день дает дополнительную нагрузку на экономику, сказал Нилов.

Он предложил включить в праздничные дни период с 31 декабря по 3 января, остальные дни – в оплачиваемый отпуск работников. Такой отпуск россияне смогут использовать по своему усмотрению: они смогут либо отдыхать, либо работать.

Он также добавил, что введение выходного дня 31 декабря в этом году необходимо, поскольку полноценным рабочим днем его все равно назвать нельзя.