Глава комитета Госдумы по труду предложил сократить новогодние выходные
Сегодня, 20:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря праздничным днем, но сократить продолжительность новогодних праздников, сообщает Газета.ру.
По мнению Нилова, нужно сделать 31 декабря выходным днем.
Но мы обязаны сохранить текущее число выходных дней, поскольку каждый нерабочий день дает дополнительную нагрузку на экономику, сказал Нилов.
Он предложил включить в праздничные дни период с 31 декабря по 3 января, остальные дни – в оплачиваемый отпуск работников. Такой отпуск россияне смогут использовать по своему усмотрению: они смогут либо отдыхать, либо работать.
Он также добавил, что введение выходного дня 31 декабря в этом году необходимо, поскольку полноценным рабочим днем его все равно назвать нельзя.
В Томской области губернатор по просьбе женщин сделал 31 декабря выходным, вместо этого дня рабочим денем там станет суббота 28 декабря.
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