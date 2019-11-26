Ходят по обочине трассы: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с детьми из Горного Щита

Следственный комитет проведет доследственную проверку по данному факту.

По данным ведомства, родители школьников уже обращались в местную администрацию, чтобы школьникам выделили автобус. Однако власти, по их словам, отказались делать это из-за плохой дороги. В строительстве новой трассы также было отказано, потому что земли, расположенные в поселке, по документам имеют категорию сельхозназначения.

В итоге проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан.

Александру Быстрыкину стало известно о проблеме после того, как один из федеральных каналов рассказал о ней. Как сообщают СМИ, чтобы попасть на первый урок, дети выходят из дома в 6:30 утра и идут пешком около пяти километров по обочине трассы. Освещения на ней нет.