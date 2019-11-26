Ходят по обочине трассы: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с детьми из Горного Щита
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в Горном Щите Свердловской области, где детям приходится добираться до школы пешком вдоль обочины трассы, сообщает Znak.
Следственный комитет проведет доследственную проверку по данному факту.
По данным ведомства, родители школьников уже обращались в местную администрацию, чтобы школьникам выделили автобус. Однако власти, по их словам, отказались делать это из-за плохой дороги. В строительстве новой трассы также было отказано, потому что земли, расположенные в поселке, по документам имеют категорию сельхозназначения.
В итоге проверки будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан.
Александру Быстрыкину стало известно о проблеме после того, как один из федеральных каналов рассказал о ней. Как сообщают СМИ, чтобы попасть на первый урок, дети выходят из дома в 6:30 утра и идут пешком около пяти километров по обочине трассы. Освещения на ней нет.
Главный специалист отдела благоустройства и транспорта администрации Чкаловского района Екатеринбурга рассказал, что мэрия не может пустить школьный автобус, потому что он должен ходить по муниципальной дороге, а та, что имеется в поселке является частной.