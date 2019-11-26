На Урале будут судить женщину за кражу 71 тысячи рублей у пенсионерки
Сегодня, 21:33ОбществоФото: pixabay.com
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В Асбесте состоится суд над свердловчанкой, которая украла у пенсионерки с банковской карты 71 тысячу рублей, сообщают «Вечерние ведомости».
Женщины были соседками по палате в больнице, где обе проходили лечение. Пенсионерка потеряла банковскую карту, оснащенную бесконтактной системой оплаты. Смс-уведомления о совершении операций она не получала, так как номер телефона был отключен.
Когда пенсионерка обнаружила списание средств, то обратилась в полицию.
Подозреваемая успела потратить деньга в 30 торговых точках города. Также она приобретала товары в интернет-магазинах. Когда деньги кончились, женщина выбросила карту.
По факту нарушения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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