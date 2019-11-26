На Урале будут судить женщину за кражу 71 тысячи рублей у пенсионерки

Женщины были соседками по палате в больнице, где обе проходили лечение. Пенсионерка потеряла банковскую карту, оснащенную бесконтактной системой оплаты. Смс-уведомления о совершении операций она не получала, так как номер телефона был отключен.

Когда пенсионерка обнаружила списание средств, то обратилась в полицию.

Подозреваемая успела потратить деньга в 30 торговых точках города. Также она приобретала товары в интернет-магазинах. Когда деньги кончились, женщина выбросила карту.