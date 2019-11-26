«Россети» на форуме «ПроеКТОриЯ» помогли школьникам воплотить идеи в сфере энергетики

В состязаниях участвовали команды, состоящие из школьников, которые победили на Всероссийской олимпиаде группы компаний «Россети» по математике, информатике и физике. Также в состав команд вошли участники энергетической проектной смены на базе ВДЦ «Орленок», информируют «Новые известия».

В этом году «Россетями» были представлены кейсы в рамках вызова «Среда обитания». Подросткам пришлось решать задачи в области цифровой энергетики.

Генеральный директор корпорации «Россети» Павел Ливинский рассказал о повышенном интересе к энергетике со стороны школьников, участвующих в форуме.

«ПроеКТОриЯ» позволяет подросткам прикоснуться к современным цифровым трендам. Они могут бросить себе вызов и реализовать собственные инициативы. Школьники трудятся плечом к плечу с практикующими специалистами. Последние помогают будущим энергетикам.

Больше всего участников заинтересовал кейс «V2G как источник энергии». Школьникам требовалось решить проблему по использованию зарядных станций электрокаров в качестве источника энергии. Примечательно, что электромобили должны отдавать энергию в сеть, а не потреблять ее.

В 2019 году Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» посетили участники прошлых лет. Речь идет об Анне Арчибасовой и Никите Евсюкове. В прошлом году они создали мобильное приложение для управления энергопотреблением целого микрорайона.

По словам Анны Арчибасовой, «ПроеКТОриЯ» дает подросткам шанс применить свои знания в новых областях и напрямую общаться с потенциальными работодателями. Девушка считает своим долгом помочь школьникам найти интересные решения и выбрать профессию. В текущем году Анна Арчибасова и Никита Евсюков пробуют себя в роли наставников.