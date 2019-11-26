С 2020 года в России отменят выплаты в 50 рублей на уход за ребенком

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Новый указ сохраняет право на получение выплат за теми, кому они будут назначены до 1 января 2020 года. Также право на получение выплат сохранится за теми, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 года.