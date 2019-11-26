С 2020 года в России отменят выплаты в 50 рублей на уход за ребенком
Сегодня, 20:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Владимир Путин отменил указ, по которому россиянки получали пособие по уходу за ребёнком в размере 50 рублей, сообщает РБК.
Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Новый указ сохраняет право на получение выплат за теми, кому они будут назначены до 1 января 2020 года. Также право на получение выплат сохранится за теми, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 года.
С нового года малоимущие семьи будут получать выплаты на ребенка в возрасте от полутора до трех лет в размере 10-11 тысяч рублей — по прожиточному минимуму, установленному в регионе проживания семьи.
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