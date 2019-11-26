Шоумен Андрей Рожков призвал помочь глухому музыканту из Нижнего Тагила
Сегодня, 20:35ОбществоФото: скрин с видео Екатеринбургской епархии
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Андрей Рожков из «Уральских пельменей» призвал всех неравнодушных помочь 16-летнему глухому тагильчанину, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Алексей Рудаков из Нижнего Тагила родился без ушей, слуховых проходов и барабанных перепонок. Однако это не помешало молодому человеку заниматься музыкой. В епархии пояснили, что Алексей едва слышит даже со слуховым аппаратом, также он хотел бы заниматься спортом, но со справкой об инвалидности он не может попасть в спортивную секцию.
КВН-щик Андрей Рожков призвал присоединиться к сбору средств на операцию Алексею. Помочь тагильчанину может операция в США – после нее юноша сможет слышать, как обычные люди. Для этого необходимо собрать 4,35 млн рублей до 15 декабря.
Видео в поддержку Алексея Рудакова Видео
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Видео: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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