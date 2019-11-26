Шоумен Андрей Рожков призвал помочь глухому музыканту из Нижнего Тагила

Алексей Рудаков из Нижнего Тагила родился без ушей, слуховых проходов и барабанных перепонок. Однако это не помешало молодому человеку заниматься музыкой. В епархии пояснили, что Алексей едва слышит даже со слуховым аппаратом, также он хотел бы заниматься спортом, но со справкой об инвалидности он не может попасть в спортивную секцию.