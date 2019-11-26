Современный русско-японский медицинский центр планируют построить в Ростове

Отмечается, что российская и японская стороны проявляют активный интерес в области медицины. Поэтому визит представителей Японии стал отличным началом для развития данной сферы, сообщает rostovgazeta.ru.

Ямамото подчеркнул, что в ходе реализации масштабного проекта по возведению медицинского центра в Ростовской области, иностранная сторона планирует задействовать весь свой накопленный за годы работы опыт. В ходе рабочего визита, руководитель организации «Сискан» осмотрел сразу несколько участков земли, где в перспективе можно было бы разместить медицинский центр.

Голубев подчеркнул также заинтересованность Ростовской области в привлечении эффективных инвесторов. Он подчеркнул, что власти донского региона готовы предоставить все необходимые условия для реализации проекта после того, как будут достигнуты все необходимые договоренности. Власти региона приложат все необходимые силы для того, чтобы строительство инновационного медицинского центра было реализовано в максимально сжатые сроки, с высочайшим качеством.

В начале 2020 года ожидается, что в Ростовскую область с бизнес-миссией прибудет один из влиятельных японских политиков. Кроме того, в будущем году планируется, что в Японии будут организованы Дни Ростовской области, которые будут проводится с целью налаживания отношений в области бизнеса, науки, образования и туризма.

Ранее представители Ростовской области выдвинули инициативу о заключении договора о сотрудничестве с префектурой Окинава. На данный момент договор находится в активной стадии подготовки документов. Предположительно, соглашение подпишут в первом полугодии 2020 года.

Необходимо напомнить, что следующие два года будут годами сотрудничества между Россией и Японией. За первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот Ростовской области и Японии увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.