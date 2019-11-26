Ученики новой школы в Екатеринбурге три недели сидят дома из-за отсутствия воды
Сегодня, 13:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Учащиеся школы № 1 в Екатеринбурге, построенной в этом году, посещают занятия посменно, либо находятся на дистанционном обучении из-за отсутствия водоснабжения, пишет портал Е1.
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Ситуация длится уже три недели, все это время в школе наблюдаются перебои с подачей холодной воды. Причиной отключения стала авария на сетях, а потом потребовался анализ воды, который проводится трое суток.
Однако с момента устранения аварии прошло несколько дней, а дети все еще находятся дома. Ситуация обеспокоила родителей. Теперь причиной отсутствия ХВС называют прокладку новых сетей водоснабжения.
В «Водоканале» сведения об отключении воды из-за прокладки труб опровергли, сообщив, что подача водоснабжения в образовательное учреждение восстановлена.
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