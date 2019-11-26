В Нижнем Тагиле начнет функционировать новый опорный пункт участкового
Сегодня, 19:44ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле в доме номер 7/2 на улице Восточной разместится новый опорный пункт участкового полиции, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Помещение предоставила администрация города. После проведения ремонта опорный пункт осмотрел подполковник полиции Антон Панов. По его словам, в ближайшее время в помещение привезут мебель, и участковый уполномоченный сможет начать полноценный прием граждан.
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В 2018 году на территории Нижнего Тагила и ГГО было открыто 11 опорных пунктов участковых уполномоченных полиции, в 2019 – 5. В 2020 году планируется открытие опорных пунктов в помещениях на улицах Мира и Азовская.
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