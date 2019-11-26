В Нижнем Тагиле начнет функционировать новый опорный пункт участкового

Помещение предоставила администрация города. После проведения ремонта опорный пункт осмотрел подполковник полиции Антон Панов. По его словам, в ближайшее время в помещение привезут мебель, и участковый уполномоченный сможет начать полноценный прием граждан.

В 2018 году на территории Нижнего Тагила и ГГО было открыто 11 опорных пунктов участковых уполномоченных полиции, в 2019 – 5. В 2020 году планируется открытие опорных пунктов в помещениях на улицах Мира и Азовская.