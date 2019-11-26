В Нижнем Тагиле за неуплату штрафов привлечены к ответственности 518 водителей
Сегодня, 18:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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За текущий год в Нижнем Тагиле за несвоевременную оплату штрафов привлечены к ответственности 518 водителей, из них 158 вынесен административный арест, 116 направлены на обязательные работы, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
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При этом злостные неплательщики объявляются в розыск. Для их поиска используется комплекс «Безопасный город», а также сотрудники полиции устанавливают маршруты их передвижения и осуществляют розыск неплательщиков по месту проживания.
За 10 месяцев 2019 года сотрудники Госавтоинспекции взыскали штрафы на общую сумму около 70 миллионов рублей. Это составило 92% от суммы всех наложенных штрафов.
ГИБДД напоминает, что в случае неоплаты штрафов водитель может быть привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса об Административных правонарушениях. По данной статье предусмотрены санкции вплоть до 15 суток административного ареста или обязательных работ на срок до 50 часов.
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