В Нижнем Тагиле за неуплату штрафов привлечены к ответственности 518 водителей

При этом злостные неплательщики объявляются в розыск. Для их поиска используется комплекс «Безопасный город», а также сотрудники полиции устанавливают маршруты их передвижения и осуществляют розыск неплательщиков по месту проживания.

За 10 месяцев 2019 года сотрудники Госавтоинспекции взыскали штрафы на общую сумму около 70 миллионов рублей. Это составило 92% от суммы всех наложенных штрафов.