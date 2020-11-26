Аттракционы в Бондина отреставрируют заключенные тагильской колонии строгого режима

Аттракционы в Бондина отреставрируют заключенные тагильской колонии строгого режима

Сегодня, 21:34ОбществоPhoto: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Аттракционы в парке культуры и отдыха имени Бондина в Нижнем Тагиле отреставрируют заключенные исправительной колонии № 12, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.

ИК-12 был заключен контракт на покраску ограждения и аттракционов центрального парка. По завершении летнего сезона первыми в колонию отправили павильон кассы и металлическое ограждение.

В пресс-службе уточнили, что покраску необходимо провести качественными материалами, которые смогут противостоять погодным явлениям. В связи с этим, ремонтные работы будут проводиться на оборудовании автомобильного гаража.

Будет задействовано покрасочное оборудование и сушильная камера автосервиса учреждения,отметили в ведомстве.

В общей сложности, сумма заказов на продукцию уральских колоний составила 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Напомним, осужденные в колонии строгого режима Нижнего Тагила ИК-12 за текущий год сумели выплатить по искам рекордную сумму – свыше 10 миллионов рублей.

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