Аттракционы в Бондина отреставрируют заключенные тагильской колонии строгого режима

ИК-12 был заключен контракт на покраску ограждения и аттракционов центрального парка. По завершении летнего сезона первыми в колонию отправили павильон кассы и металлическое ограждение.
В пресс-службе уточнили, что покраску необходимо провести качественными материалами, которые смогут противостоять погодным явлениям. В связи с этим, ремонтные работы будут проводиться на оборудовании автомобильного гаража.
Будет задействовано покрасочное оборудование и сушильная камера автосервиса учреждения,отметили в ведомстве.
В общей сложности, сумма заказов на продукцию уральских колоний составила 1 миллиард 700 миллионов рублей.
Напомним, осужденные в колонии строгого режима Нижнего Тагила ИК-12 за текущий год сумели выплатить по искам рекордную сумму – свыше 10 миллионов рублей.