Аттракционы в Бондина отреставрируют заключенные тагильской колонии строгого режима

Аттракционы в парке культуры и отдыха имени Бондина в Нижнем Тагиле отреставрируют заключенные исправительной колонии № 12, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.

ИК-12 был заключен контракт на покраску ограждения и аттракционов центрального парка. По завершении летнего сезона первыми в колонию отправили павильон кассы и металлическое ограждение. В пресс-службе уточнили, что покраску необходимо провести качественными материалами, которые смогут противостоять погодным явлениям. В связи с этим, ремонтные работы будут проводиться на оборудовании автомобильного гаража. Будет задействовано покрасочное оборудование и сушильная камера автосервиса учреждения,отметили в ведомстве. В общей сложности, сумма заказов на продукцию уральских колоний составила 1 миллиард 700 миллионов рублей. Напомним, осужденные в колонии строгого режима Нижнего Тагила ИК-12 за текущий год сумели выплатить по искам рекордную сумму – свыше 10 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле осужденные выплатили иски на сумму свыше 10 миллионов рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter