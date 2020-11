Дегтярев увеличил финансирование гражданских инициатив в Хабаровском крае

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил с идеей увеличения финансирования территориального общественного самоуправления (ТОС). Во время проведения расширенного заседания правительства региона он заявил, что в будущем году бюджет ТОСов расширят с 75 до 100 миллионов рублей.

Программа ТОС позволяет людям самостоятельно решать, на какие цели направить деньги местной казны. Эта программа дает населению гарантию, что оно будет принимать участие в разработке инициатив, имеющих большое социальное значение. Граждане смогут сами выбрать, на что выделять деньги. Об этом пишет transsibinfo.com. Врио губернатора Хабаровского края считает, что поддержку подобной форме общественного самоуправления нужно оказывать на высочайшем уровне. Михаил Дегтярёв посетил все муниципальные районы и города региона. В ряд населенных пунктов он приезжал не один раз. «С уверенностью могу сказать, что программа территориального общественного самоуправления – одна из самых важных и востребованных краевых программ», - пояснил Михаил Дегтярёв. Приказ об увеличении объемов финансирования уже направлен в финансовый отдел правительства региона. Данная программа комплексная. Значит, помимо краевого финансирования, ее будут спонсировать также районные бюджеты и частные инвесторы. Михаил Дегтярёв подчеркнул, что местные чиновники продолжат оказывать поддержку активности населения. Власти помогут людям реализовать их идеи. Граждане станут сами выбирать социально значимые объекты, на которые деньги будут выделять в первую очередь. Все возможности для этого есть. На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 840 ТОСов. За пару лет они воплотили в жизнь более 800 проектов в различных сферах. Из краевого бюджета на эти цели поступил 261 миллион рублей.

