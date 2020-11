На пересечении ЕКАД и Чусовского тракта на полгода раньше открыли новую развязку

На пересечении ЕКАД и Чусовского тракта открыли новую развязку на полгода раньше запланированного срока.

Теперь почти четыре тысячи садоводов и жителей поселка Медный могут выезжать на кольцевую дорогу и в город безопасно. Строительство было закончено раньше срока благодаря дополнительному финансированию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова, было сделано почти 3,5 километра комфортных съездов. Необходимость в этой развязке была острая, потому что пересечение осуществлялось в одном уровне. При таком количестве транспорта это влияло негативно на безопасность, поэтому решили развязать эти потоки,цитирует Данилова «КП-Екатеринбург». Первый заместитель генерального директора АО «Трест УТСС» Михаил Малиновских рассказал, что их компания, которая занималась строительством, по просьбам садоводов построила развязку в усеченном виде. Разрешенная максимальная скорость движения — 40 километров в час, дорога пропускает 50 тысяч машин в сутки. Развязку начали строить в феврале прошлого года, при этом расстояние до жилой зоны сократили примерно на 12 километров. На строительство было потрачено около 210 миллионов рублей. Напомним, в Нижнем Тагиле в следующем году будут отремонтированы 14 дорог в рамках нацпроекта БКАД. Стало известно какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в рамках БКАД в 2021 году

