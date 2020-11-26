На пересечении ЕКАД и Чусовского тракта на полгода раньше открыли новую развязку

Теперь почти четыре тысячи садоводов и жителей поселка Медный могут выезжать на кольцевую дорогу и в город безопасно. Строительство было закончено раньше срока благодаря дополнительному финансированию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».