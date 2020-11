Нетиевский не смог вернуть права на «Уральские пельмени»

Экс-гендиректор Сергей Нетиевский проиграл суд третьей инстанции и не смог вернуть себе право использовать торговый знак «Уральские пельмени». Об этом рассказал новый директор коллектива Евгений Орлов.

Суд по интеллектуальным правам не изменил решения предыдущих инстанций. Мы удивляемся его позицией. Он который раз уже предпринимает попытки, но проигрывает, передает «КП-Екатеринбург» слова Орлова. Напомним, Сергей Нетиевский покинул свой пост в 2015 году. Не обошлось без скандала. Судебные тяжбы с коллективом продолжаются до сих пор. 14 сентября на заседании Девятого апелляционного суда экс-главу «Пельменей» лишили прав на бренд и присудили выплатить 300 тысяч рублей в пользу бывших коллег за использование знака. Нетиевского лишили прав на «Уральские пельмени»

