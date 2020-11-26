Нетиевский не смог вернуть права на «Уральские пельмени»

Напомним, Сергей Нетиевский покинул свой пост в 2015 году. Не обошлось без скандала. Судебные тяжбы с коллективом продолжаются до сих пор. 14 сентября на заседании Девятого апелляционного суда экс-главу «Пельменей» лишили прав на бренд и присудили выплатить 300 тысяч рублей в пользу бывших коллег за использование знака.