Обвиняемый в побоях у Театра драмы в Екатеринбурге встретился с советником Путина

По словам Шибанова, омбудсмен интересовался процессом и обвиняемый поделился с ним деталями.
Он был удивлен очень многими моментами. Сказал, что они будут всячески меня поддерживать и писать письма в случае, если приговор будет не оправдательный,рассказал Шибанов Е1.
Шибанов рассказал, что Фадеев на его стороне и не понимает, как эта ситуация могла быть доведена до суда.
Также на встрече присутствовала журналистка Марина Ахмедова, она входит в совет по правам человека. Шибанов не присутствовал на последнем заседании суда из-за температуры. После выхода с больничного он поехал в Москву.
Напомним, 7 апреля прошлого года в Екатеринбурге во время одной из акций в защиту сквера у Театра драмы Румянцев снимал видео. После того, как он попросил Шибанова дать комментарий, произошла драка. Шибанов обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью.