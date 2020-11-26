Обвиняемый в побоях у Театра драмы в Екатеринбурге встретился с советником Путина

Обвиняемый в побоях у Театра драмы в Екатеринбурге встретился с советником Путина

Сегодня, 08:54ОбществоPhoto: предоставлено Е1
Максим Шибанов из Екатеринбурга, на которого подал в суд за побои журналист Максим Румянцев, встретился в Москве с советником президента по правам человека Валерием Фадеевым.

По словам Шибанова, омбудсмен интересовался процессом и обвиняемый поделился с ним деталями.

Он был удивлен очень многими моментами. Сказал, что они будут всячески меня поддерживать и писать письма в случае, если приговор будет не оправдательный,рассказал Шибанов Е1.

Шибанов рассказал, что Фадеев на его стороне и не понимает, как эта ситуация могла быть доведена до суда.

Также на встрече присутствовала журналистка Марина Ахмедова, она входит в совет по правам человека. Шибанов не присутствовал на последнем заседании суда из-за температуры. После выхода с больничного он поехал в Москву.

Напомним, 7 апреля прошлого года в Екатеринбурге во время одной из акций в защиту сквера у Театра драмы Румянцев снимал видео. После того, как он попросил Шибанова дать комментарий, произошла драка. Шибанов обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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