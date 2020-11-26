«Пациенты дышат кислородом по очереди»: итоги проверки свердловского Минздрава

«Пациенты дышат кислородом по очереди»: итоги проверки свердловского Минздрава

Сегодня, 15:06ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Подведены промежуточные итоги проверки в свердловском Минздраве.

Минздрав РФ проводит проверку оказания медицинской помощи в Свердловской области. Уже найдены несколько десятков нарушений, пишет Е1.

В частности, было выявлено несоответствие между занимаемыми и свободными койками. По данным областного Минздрава на 21 ноября было занято 8927 коек, а свободно — 1663. По данным федерального на эту же дату было занято 10 533 койки, свободно всего 57.

В среднем в России под пациентов с COVID-19 перепрофилируется 25% общего коечного фонда региона, в нашей области — 34%.

Кроме того, перепрофилирование стационаров проведено с нарушением требований к оснащению для лечения пациентов с коронавирусом. В травматологической больнице № 36 тяжелые пациенты вынуждены дышать кислородной смесью по очереди, потому что не все койки обеспечены кислородными концентраторами.

Помимо этого, во всех медучреждениях есть дефицит лекарств для лечения пациентов с COVID-19.

Нарушения выявлены и поликлиниках. В некоторых из них на прием приходят пациенты с температурой выше 38 градусов, так как не могут дождаться визита врача более двух суток. Во многих медучреждениях не разделяют потоки пациентов.

Сейчас Свердловская область входит в десятку регионов России по числу умерших от всех причин — 5660 человек. В связи с этим проверяющие говорят о снижении диспансеризации и медицинской помощи.

Комиссия установила, что в управлении свердловской системы здравоохранения системный кризис. Минздрав региона до 1 декабря должен разработать комплекс первоочередных мер для устранения нарушений и замечаний.

Проверка еще не закончена, комиссия продолжает работать.

Напомним, в Свердловской области за сутки было зарегистрирован 391 случай заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии выявили 44 775 заболевших.

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