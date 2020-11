«Пациенты дышат кислородом по очереди»: итоги проверки свердловского Минздрава

Подведены промежуточные итоги проверки в свердловском Минздраве.

Минздрав РФ проводит проверку оказания медицинской помощи в Свердловской области. Уже найдены несколько десятков нарушений, пишет Е1. В частности, было выявлено несоответствие между занимаемыми и свободными койками. По данным областного Минздрава на 21 ноября было занято 8927 коек, а свободно — 1663. По данным федерального на эту же дату было занято 10 533 койки, свободно всего 57. В среднем в России под пациентов с COVID-19 перепрофилируется 25% общего коечного фонда региона, в нашей области — 34%. Кроме того, перепрофилирование стационаров проведено с нарушением требований к оснащению для лечения пациентов с коронавирусом. В травматологической больнице № 36 тяжелые пациенты вынуждены дышать кислородной смесью по очереди, потому что не все койки обеспечены кислородными концентраторами. Помимо этого, во всех медучреждениях есть дефицит лекарств для лечения пациентов с COVID-19. Нарушения выявлены и поликлиниках. В некоторых из них на прием приходят пациенты с температурой выше 38 градусов, так как не могут дождаться визита врача более двух суток. Во многих медучреждениях не разделяют потоки пациентов. Сейчас Свердловская область входит в десятку регионов России по числу умерших от всех причин — 5660 человек. В связи с этим проверяющие говорят о снижении диспансеризации и медицинской помощи. Комиссия установила, что в управлении свердловской системы здравоохранения системный кризис. Минздрав региона до 1 декабря должен разработать комплекс первоочередных мер для устранения нарушений и замечаний. Проверка еще не закончена, комиссия продолжает работать. Напомним, в Свердловской области за сутки было зарегистрирован 391 случай заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии выявили 44 775 заболевших.

Related news: В Свердловской области увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter