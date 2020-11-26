Петухи вандалов и кризис Минздрава. Итоги дня в Свердловской области

Петухи вандалов и кризис Минздрава. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 23:13ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 26 ноября.

В Екатеринбурге вандалы надругались над символикой радуги, нарисованной на улицах в виде стрит-арта. Возможно, её связали с ЛГБТ-сообществами. Пострадали «произведения» уличных мастеров на улицах Сони Морозовой и Чапаева. На первом граффити в виде числовых кодов выражена радуга. Неизвестные нанесли поверх нее изображение зачеркнутого петуха. Ниже изображения птицы добавлена надпись «Петух не птица, [гей] не человек». Таким же способом вандалы «украсили» и второй арт-объект, но уже без подписи.

По подведенным промежуточным результатам федеральной проверки свердловских больниц Министерством здравоохранения, выявлены десятки нарушений. Не соответсвуют данные по занимаемым койкам. Областной Минздрав сообщал о 1 663 свободных койко-местах, при занятых 8 927, а федеральный насчитал 57 свободных коек при занятых 10 533. Замечены нарушения при реорганизации стационаров под COVID-19. Из-за недостаточного количества аппаратов ИВЛ, болеющие коронавирусом в тяжелой форме дышат кислородом по очереди в травматологической больнице № 36. В поликлиниках ведется прием пациентов с температурой выше 38 градусов. Это происходит потому, что больные не могут дождаться врача дома. Кроме того, в некоторых лечебных учреждениях не разделяются потоки больных. Таким образом, федеральные ревизоры сделали вывод о кризисе в управлении свердловской системы здравоохранения. До 1 декабря Минздраву Свердловской области необходимо устранить нарушения.

В Свердловской области установлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки — 391 человек, 30 — в Нижнем Тагиле. 535 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 318 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Восемь человек скончались от инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии на Среднем Урале достигло 44 775, зарегистрировано 988 летальных случаев.

В Нижнем Тагиле ООО «Водоканал-НТ» грозит уголовное преследование. Такая мера может быть обусловлена результатами прокурорской проверки по сообщениям жителей поселка Черноисточинск о сливе фекалий в реку Черная. Выявлено загрязнение ручья Безымянный, который находится в природоохранной зоне. На организацию составлено административное дело, в МВД рассмотрят материалы и дадут уголовно-правовую оценку. Кроме того, «Водоканалу» могут выписать штраф до 500 тысяч рублей

Related news:
Свердловская областьновостиитоги дня
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы