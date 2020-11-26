Петухи вандалов и кризис Минздрава. Итоги дня в Свердловской области

По подведенным промежуточным результатам федеральной проверки свердловских больниц Министерством здравоохранения, выявлены десятки нарушений. Не соответсвуют данные по занимаемым койкам. Областной Минздрав сообщал о 1 663 свободных койко-местах, при занятых 8 927, а федеральный насчитал 57 свободных коек при занятых 10 533. Замечены нарушения при реорганизации стационаров под COVID-19. Из-за недостаточного количества аппаратов ИВЛ, болеющие коронавирусом в тяжелой форме дышат кислородом по очереди в травматологической больнице № 36. В поликлиниках ведется прием пациентов с температурой выше 38 градусов. Это происходит потому, что больные не могут дождаться врача дома. Кроме того, в некоторых лечебных учреждениях не разделяются потоки больных. Таким образом, федеральные ревизоры сделали вывод о кризисе в управлении свердловской системы здравоохранения. До 1 декабря Минздраву Свердловской области необходимо устранить нарушения.