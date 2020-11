В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности, инфекция выявлена у 2896 жителей города с начала коронавирусной пандемии. В Свердловской области зафиксирован 391 случай заражения за прошедшие 24 часа, а всего — 44 775. В больницах региона 535 больных находятся в тяжелом состоянии, в том числе 219 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала эпидемии на Среднем Урале зарегистрировано 988 летальных случаев, из них восемь за период с 25 по 26 ноября.

