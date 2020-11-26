В Нижнем Тагиле зимой планируют оздоровить детей в трех загородных лагерях

В Нижнем Тагиле зимой планируют оздоровить детей в трех загородных лагерях

Сегодня, 15:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в зимние каникулы планируют открыть три загородных лагеря.

Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Гура сообщила, что в зимние каникулы рассматривают возможность работы трех загородных лагерей: «Уральский огонек», «Антоновский» и «Звездный». Смена будет длиться восемь дней.

Окончательное решение по вопросу пока не приняли, прием заявлений начнется после получения разрешения, пишет «Тагильский Рабочий».

Летом из-за пандемии COVID-19 смогли оздоровиться только 25% детей от их обычного количества, в шести лагерях отдыхали 1669 человек. При этом наполняемость лагерей составила 50%, а смены были укороченными — по 14 дней.

Напомним, в лагерях Нижнего Тагила из-за коронавируса отменили осенние смены.

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