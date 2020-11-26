В Свердловской области официально открыли Центр управления регионом

Здесь важный момент — мы сами не участвуем в процессе отбора обращений. Мы не можем отбирать удобные или закрывать глаза на неудобные проблемы. Этим занимаются федеральные модераторы, мы работаем с любыми обращениями, которые поступают к нам,цитирует Потапенко Znak.