В Свердловской области официально открыли Центр управления регионом

В Свердловской области открыли Центр управления регионом (ЦУР). Он будет заниматься обработкой обращений и жалоб, которые жители региона размещают в соцсетях, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Общая картина отображается на «тепловой карте», на которой фиксируются всплески обращений и публикаций. ЦУР должен ускорить решение вопросов обращений граждан и усилить диалог с властями. По словам куратора ЦУР по Свердловской области Олега Потапенко, в центр поступают жалобы не только из социальных сетей, но также из форм обратной связи. Он рассказал, что изначально работает автоматический поиск по ключевым словам. Затем федеральный модератор отбирает обращения вручную. Здесь важный момент — мы сами не участвуем в процессе отбора обращений. Мы не можем отбирать удобные или закрывать глаза на неудобные проблемы. Этим занимаются федеральные модераторы, мы работаем с любыми обращениями, которые поступают к нам,цитирует Потапенко Znak. Сейчас в ЦУР специалистов обучают правильному порядку работы. Основной нашей платформой будет «Инцидент менеджмент». Это платформа, которой занимаются органы власти. Там собирают обращения граждан для решения проблем в максимально короткие сроки,рассказал 66.ru руководитель центра, экс-руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров. Также он отметил, что отдельно будет работать платформа обратной связи. Центр будет следить за социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Район», Instagram и Facebook. Каналы в Telegram проверяться не будут. Photo: Департамент информационной политики Свердловской области Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса ЦУР. Его кандидатура была одобрена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Мэр Нижнего Тагила стал участником проекта по сбору онлайн-жалоб с населения

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter