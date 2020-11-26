Заслуженных жителей Нижнего Тагила наградили почетными грамотами городской думы

Заслуженных жителей Нижнего Тагила наградили почетными грамотами городской думы

Сегодня, 15:29ОбществоPhoto: «Тагильский рабочий»
Сегодня в Нижнем Тагиле наградили почетными грамотами заслуженных жителей города.

Четверо тагильчан были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Это связано с их юбилеями, пишет «Тагильский рабочий».

Награды получили Галина Сибирякова, директор педколледжа № 2 и Людмила Павленко, которая является директором уральского колледжа прикладного искусства и дизайна.

Кроме того, грамоту получила почетный ветеран Нижнего Тагила, депутат думы трех созывов Нина Титова.

Благодарственное письмо за многолетнюю работу на благо города было вручено бывшему председателю городской думы Геннадию Упорову.

Напомним, 30 сентября в Нижнем Тагиле были награждены 56 лучших воспитателей в честь 100-летия системы дошкольного образования.

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