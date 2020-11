Znak: депутат Госдумы Павел Крашенинников получит орден Александра Невского от Путина

Депутат Госдумы Павел Крашенинников, избранный от Свердловской области, получит орден Александра Невского за «особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства».

Об этом изданию Znak сообщил собственный источник. По его словам, решение о награждении уже принято, но обудет обнародовано официально позже. Орденом Александра Невского награждаются российские госслужащие за многолетнюю добросовестную службу и высокие достигнутые результаты. Крашенинников возглавляет комитет Госдумы по законодательству и госстроительству последние 20 лет. В 2020 году он работал над законопроектом о поправках в Конституцию РФ. Напомним, Владимир Путин посмертно наградил хирурга из Екатеринбурга Юрия Мансурова за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Владимир Путин наградил умершего хирурга из Екатеринбурга Юрия Мансурова

