Znak: депутат Госдумы Павел Крашенинников получит орден Александра Невского от Путина

Об этом изданию Znak сообщил собственный источник. По его словам, решение о награждении уже принято, но обудет обнародовано официально позже.
Орденом Александра Невского награждаются российские госслужащие за многолетнюю добросовестную службу и высокие достигнутые результаты.
Крашенинников возглавляет комитет Госдумы по законодательству и госстроительству последние 20 лет. В 2020 году он работал над законопроектом о поправках в Конституцию РФ.
Напомним, Владимир Путин посмертно наградил хирурга из Екатеринбурга Юрия Мансурова за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.