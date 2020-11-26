Znak: депутат Госдумы Павел Крашенинников получит орден Александра Невского от Путина

Znak: депутат Госдумы Павел Крашенинников получит орден Александра Невского от Путина

Сегодня, 12:46ОбществоPhoto: pixabay.com
Депутат Госдумы Павел Крашенинников, избранный от Свердловской области, получит орден Александра Невского за «особые заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства».

Об этом изданию Znak сообщил собственный источник. По его словам, решение о награждении уже принято, но обудет обнародовано официально позже.

Орденом Александра Невского награждаются российские госслужащие за многолетнюю добросовестную службу и высокие достигнутые результаты.

Крашенинников возглавляет комитет Госдумы по законодательству и госстроительству последние 20 лет. В 2020 году он работал над законопроектом о поправках в Конституцию РФ.

Напомним, Владимир Путин посмертно наградил хирурга из Екатеринбурга Юрия Мансурова за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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