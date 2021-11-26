Амурский ФСС выдал пособий по материнству и детству на 1,2 млрд рублей

За десять месяцев нынешнего года Амурское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) РФ выплатило трудоустроенным жителям примерно 57 000 пособий по материнству и детству в размере 1,2 миллиарда рублей.

На ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет приходится большая часть указанной суммы. В наши дни выплату получают свыше 8 000 россиянок, информирует vostokmedia.com. Кроме того, в комплекс мер, которые фонд направляет на поддержку семьям в Амурской области, включено единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по беременности и родам. С начала года региональное отделение ФСС выдало порядка 7 000 пособий, среди получателей присутствуют амурчанки и жительницы остальных российских регионов, чьи работодатели имеют регистрацию в Приамурье. Напомним, что с начала февраля этого года установлены следующие суммы пособий: единовременное пособие при рождении ребенка составляет 18 886,32 рубля, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (минимальный размер) - 7 082,85 рубля. На территории Амурской области, где к заработной плате применяются районные коэффициенты, базовые суммы пособий подлежат увеличению на районный коэффициент. Еще с целью оплаты врачебной помощи, оказанной государственными клиниками женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни, Амурское региональное отделение ФСС РФ в рамках программы «Родовой сертификат» в текущем году направило больницам примерно 70 миллионов рублей. В Приамурье в рамках исполнения национального проекта «Здоровье» эта программа работает последние 15 лет. Медицинские заведения получают деньги за предоставление услуг на основании талонов родовых сертификатов: 4 000 рублей получают женские консультации, 6 000 рублей – родильные дома и 2 000 рублей – детский поликлиники. С начала нынешнего года региональное отделение фонда оплатило свыше 20 000 родовых сертификатов. Годом ранее было оплачено 27 745 родовых сертификатов.

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