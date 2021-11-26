Эксперт рассказал о новых способах кражи денег с карт

Эксперт рассказал о новых способах кражи денег с карт
Эксперт рассказал о новых способах кражи денег с карт
Сегодня, 01:15ОбществоФото: pxhere.com
Руководитель департамента противодействия мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов дал журналистам интервью, в котором рассказал о новом способе мошенничества с банковскими картами россиян.

Как сообщают «Народные Новости», злоумышленники просят своих жертв о смене телефонных номеров в банковских организациях. После этого они завладевают доступом к их счетам и похищают денежные средства.

Потенциальной жертве злоумышленники предлагают взамен свои телефонные номера. Зачастую случается и так, что мошеннику удается убедить человека, и он самостоятельно переводит свои средства на якобы безопасные счета, подчеркнул Алексей Сизов.

«По факту параллельно сам злоумышленник инициирует изменение номера на свой и просит жертву продиктовать одноразовый пароль, который ей пришел», — предупредил эксперт.

Ранее стало известно о том, что в России появились псевдокоммунальщики, жертвами которых все чаще становятся доверчивые пенсионеры. Злоумышленники представляются пожилым россиянам сотрудниками предприятий ЖКХ и указывают им на необходимость замены оборудования или проверки счетчиков.

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