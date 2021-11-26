Эксперт рассказал о новых способах кражи денег с карт

Как сообщают «Народные Новости», злоумышленники просят своих жертв о смене телефонных номеров в банковских организациях. После этого они завладевают доступом к их счетам и похищают денежные средства.
Потенциальной жертве злоумышленники предлагают взамен свои телефонные номера. Зачастую случается и так, что мошеннику удается убедить человека, и он самостоятельно переводит свои средства на якобы безопасные счета, подчеркнул Алексей Сизов.
«По факту параллельно сам злоумышленник инициирует изменение номера на свой и просит жертву продиктовать одноразовый пароль, который ей пришел», — предупредил эксперт.
Ранее стало известно о том, что в России появились псевдокоммунальщики, жертвами которых все чаще становятся доверчивые пенсионеры. Злоумышленники представляются пожилым россиянам сотрудниками предприятий ЖКХ и указывают им на необходимость замены оборудования или проверки счетчиков.