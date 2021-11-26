Эксперт рассказал о новых способах кражи денег с карт

Ранее стало известно о том, что в России появились псевдокоммунальщики, жертвами которых все чаще становятся доверчивые пенсионеры. Злоумышленники представляются пожилым россиянам сотрудниками предприятий ЖКХ и указывают им на необходимость замены оборудования или проверки счетчиков.