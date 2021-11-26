Губернатор Свердловской области рассказал о возвращении студентов с дистанта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram ответил на вопрос о том, как будут учиться свердловские студенты.

По словам главы региона, высшие учебные заведения сами решают, в какой форме (дистанционной или нет) будут проходить занятия. Если же говорить об областных техникумах и колледжах, то на текущей неделе очная форма обучения была только у студентов выпускных курсов. На следующей неделе областные власти планируют вернуть с дистанта всех учеников. При этом будут строго соблюдаться все противоэпидемические нормы, подчеркнул в своем сообщении губернатор. Напомним, что ранее Уральский федеральный университет в столице региона принял решение перевести на дистант всех студентов до конца этого года. Это решение было принято после многочисленных выступлений учащихся с требованием перехода на «удаленку». УрФУ уходит на дистант до конца года после скандала со студентами

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