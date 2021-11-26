Как продвигается капремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

В сентябре этого года 4,5 тысячи воспитанников ГДДЮТ стали обучаться в школах и центрах допобразования города, так как в здании дворца 1988 года постройки стартовала масштабная реконструкция. Капремонт должен завершиться в 2024 году, однако генподрядчик МУП «Тагилдорстрой» стремится сдать объект к 300-летию Нижнего Тагила.
Сейчас в ГДДЮТ ежедневно трудятся 7 подрядчиков и 50-60 рабочих. Курирует этапы выполнения работ, поставку материалов и действия строителей руководитель проекта — Иван Соловьев.
В здании выполнено порядка 80% демонтажных работ. Строители очистили стены, убрали двери и покрытие пола. Приступили к замене инженерных сетей: канализации, водопровода, системы отопления, электропроводки. Работы начались с верхнего этажа, чтобы не допустить сильного загрязнения помещений.
Мы идем блоками. Допустим, правое крыло отработали по сантехнике и электрике, затем перевели людей в другой блок. Чтобы нам не отключить полностью здание от функционала, не заморозить и не оставить без воды, говорит Иван Соловьев.
Лакокрасочное покрытие снято практически везде, а на верхних этажах рабочие уже приступили к черновой отделке.
Вопрос — движется ли работа согласно графику? — вызывает недоумение у представителей генподрядчика. «У нас же договорные отношения, как работа может идти не по графику?», — удивляется руководитель проекта.
Подрядчики не подводят, осуществляется своевременная поставка строительных материалов. Первый результат будет виден уже после Нового года, добавил замдиректора МУП «Тагилдорстрой» Илья Кузнецов.
Светлые кабинеты, просторный гардероб, комфортная зона ожидания, обновленный спортивный зал и тематические зоны появятся в ГДДЮТ после капремонта.
В зрительном зале поменяют полы, кресла, сценическое покрытие, а также внесут изменения в конструкцию поворотной сцены.
По оборудованию сейчас внесли предоплату, на концертный зал уйдет порядка 25 млн рублей. Сейчас в нем проведен демонтаж, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
В некоторых местах оставили гранитную отделку стен, так как она считается архитектурно эксклюзивной. В проходах уберут сквозные отверстия и сделают декоративную подсветку.
Стоит отметить, что проект обсуждали вместе с сотрудниками дворца и жителями города. Так, по просьбе тагильчан изменили дизайн фасада, сохранив первоначальный облик ГДДЮТ в светло-серых тонах. В проекте не предусмотрен экран, поэтому пока что возможность его установки находится на рассмотрении.
Окончательно утвердили фасад — сначала будет утеплитель, сверху фиброцементная плита. Мы сделали заказ на решетку под основу. Выдаем техзадание на изготовление плит, цвет которых утвердили, говорит Игорь Васильев.
Сотрудники ГДДЮТ попросили оставить без преобразований «Музей локальных войн», поэтому в нем заменят лишь часть коммуникаций.
В спортзале еще осталась часть сооружений. После демонтажа скалодрома тренеры и родители волновались, что у детей больше не будет места для профессиональных тренировок. Однако глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что в в ГДДЮТ возведут новый профессиональный скалодром.
Здание не ремонтировали более 30 лет, из-за чего на стенах появились трещины, а коммуникации требовали замены. Поэтому, рассказывает Иван Соловьев, со стены в коридоре убрали произведение тагильского художника Владимира Кускова.
Мы убрали роспись, так как в этом месте проходят коммуникации, да и сама стена была механически повреждена. В любом случае ее бы пришлось ремонтировать. Идет отбивка, электрику по новой схеме запускают, соответственно, стены штробят, сказал руководитель проекта.
Работы ведутся не только над внешним видом, но и над созданием комфортных условий для воспитанников учреждения. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, большая работа выполнена при расчистке крыши: в проекте подразумевался демонтаж старого покрытия до 25 см, на деле уровень насыпи доходил до метра, а сверху было несколько слоев кровли. В дальнейшем крышу утеплят и сделают уклон ее поверхности для стока осадков.
Дворец будет предназначено для маломобильных групп населения. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья смогут попасть в любое помещение.
Дверные проемы расширены. Пандусы уже есть, мы их отремонтируем и восстановим. Сделаем доступным спуск в зимний сад. На первом этаже сделаем туалеты с расширенными проемами. Входы в помещения и зрительный зал будут без порогов и других препятствий, сказал руководитель проекта Иван Соловьев.
Помимо этого, ГДДЮТ будет оборудован сигнализацией, системой вентиляции, автоматической системой пожаротушения.
Сейчас 4,5 тысячи воспитанников дворца детского и юношеского творчества обучаются в школах и центрах допобразования в Нижнем Тагиле.
Вся образовательная деятельность, если не в дистанте, будет вестись по школам. Несмотря на трудности, дети не бросили свои кружки. Мы прошли процедуру лицензирования предоставления дополнительных образовательных услуг. Условия были очень серьезные: замеры и радиации, и света, и звука, и воды, и столько анализов по учреждению надо было сдать. Комиссия отметила, что у нас нет ни одного замечания,сообщила директор ГДДЮТ Оксана Михневич.
Напомним, в начале сентября возле здания ГДДЮТ открыли «Тагильскую лагуну-2». На комплексное благоустройство набережной было потрачено более 500 млн рублей.