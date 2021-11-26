Как продвигается капремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Работы ведутся не только над внешним видом, но и над созданием комфортных условий для воспитанников учреждения. По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, большая работа выполнена при расчистке крыши: в проекте подразумевался демонтаж старого покрытия до 25 см, на деле уровень насыпи доходил до метра, а сверху было несколько слоев кровли. В дальнейшем крышу утеплят и сделают уклон ее поверхности для стока осадков.