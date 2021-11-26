Как узнать статус выплаты пособий по «Прямым выплатам» в ФСС?

Прямые выплаты предполагают получение работающими гражданами напрямую от Фонда следующих видов пособий:
Пособие на погребение и 4 дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами выплачивает работодатель, а затем обращается в Фонд за возмещением.
Обязательства по назначению, исчислению и выплате пособий в Свердловской области с 2021 года возлагается непосредственно на территориальный орган ФСС. Это удобно для всех сторон — участников процесса.
Работникам гарантируется правильный расчёт пособий и их выплата в установленные сроки; независимость от финансового состояния работодателя; предотвращение конфликтных ситуаций с работодателем.
Для работодателей главным преимуществом стала возможность не извлекать средства на выплату пособий из оборота, тем самым обеспечивая финансовую устойчивость организации; прямые выплаты сократят количество проверок работодателя; упростят отчётность, ежеквартально предоставляемую в ФСС; сведут к минимуму участие в обеспечении страховыми выплатами работников.
Схема взаимодействия между работником, работодателем и ФСС значительно упрощается. Работник подаёт своему работодателю заявление, документы, подтверждающие право на получение пособия, а также реквизиты лицевого счёта (в случае перечисления пособий на карту «МИР» потребуется только номер карты). В течение пяти рабочих дней работодатель передаёт документы в территориальный орган Фонда социального страхования. ФСС проверяет документы, назначает и перечисляет пособие работнику в течение десяти дней. В случае, если ФСС выявляет ошибки в документах, то он направляет протокол ошибок работодателю. После их исправления работодатель снова подаёт документы в ФСС.
Проверить правильность начисления пособий и уточнить время их получения можно оперативно через личные кабинеты страхователя и застрахованного по адресу lk.fss.ru.
Отслеживание статусов выплаты пособий в Личном кабинете страхователя/застрахованного
Отслеживать статус электронного реестра, направленного на выплату пособия, работодатель/застрахованное лицо может в Электронном кабинете страхователя/застрахованного (http://lk.fss.ru/).
В личном кабинете в «Журнале пособий» имеются сведения этапа прохождения документа, который имеет следующие статусы:
Таким образом, использование Электронного кабинета позволяет найти и посмотреть поданные в ФСС реестры пособий, просмотреть извещение с указанием ошибок и замечаний, направленное работодателю по почте, и оперативно направить ответ на извещение ФСС (с прикреплением необходимой информации в файле без дальнейшего подтверждения на бумажном носителе).
Кроме того, в данном сервисе можно получить сведения о выданных электронных листках нетрудоспособности, видеть пособия, уже выплаченные ФСС в рамках «прямых выплат», формировать обращения в ФСС с возможностью поиска по номеру, теме, статусу и дате поданного запроса.