Как узнать статус выплаты пособий по «Прямым выплатам» в ФСС?

С 1 января 2021 года Свердловская область перешла на систему «прямых выплат». Это значит, что пособия работающим гражданам выплачивает не работодатель, а непосредственно территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации.

Прямые выплаты предполагают получение работающими гражданами напрямую от Фонда следующих видов пособий: пособия по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием);

пособия по беременности и родам;

единовременного пособия при рождении ребёнка;

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет; оплату дополнительного отпуска пострадавшему на производстве. Пособие на погребение и 4 дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами выплачивает работодатель, а затем обращается в Фонд за возмещением. Обязательства по назначению, исчислению и выплате пособий в Свердловской области с 2021 года возлагается непосредственно на территориальный орган ФСС. Это удобно для всех сторон — участников процесса. Работникам гарантируется правильный расчёт пособий и их выплата в установленные сроки; независимость от финансового состояния работодателя; предотвращение конфликтных ситуаций с работодателем. Для работодателей главным преимуществом стала возможность не извлекать средства на выплату пособий из оборота, тем самым обеспечивая финансовую устойчивость организации; прямые выплаты сократят количество проверок работодателя; упростят отчётность, ежеквартально предоставляемую в ФСС; сведут к минимуму участие в обеспечении страховыми выплатами работников. Схема взаимодействия между работником, работодателем и ФСС значительно упрощается. Работник подаёт своему работодателю заявление, документы, подтверждающие право на получение пособия, а также реквизиты лицевого счёта (в случае перечисления пособий на карту «МИР» потребуется только номер карты). В течение пяти рабочих дней работодатель передаёт документы в территориальный орган Фонда социального страхования. ФСС проверяет документы, назначает и перечисляет пособие работнику в течение десяти дней. В случае, если ФСС выявляет ошибки в документах, то он направляет протокол ошибок работодателю. После их исправления работодатель снова подаёт документы в ФСС. Проверить правильность начисления пособий и уточнить время их получения можно оперативно через личные кабинеты страхователя и застрахованного по адресу lk.fss.ru. Как узнать статус выплаты пособий? Отслеживание статусов выплаты пособий в Личном кабинете страхователя/застрахованного Отслеживать статус электронного реестра, направленного на выплату пособия, работодатель/застрахованное лицо может в Электронном кабинете страхователя/застрахованного (http://lk.fss.ru/). В личном кабинете в «Журнале пособий» имеются сведения этапа прохождения документа, который имеет следующие статусы: «Готово к загрузке в финмодуль» — документ направлен страхователем и ждет загрузки от регионального отделения в программный модуль, предназначенный для назначения пособия. «Дубль документа» — документ с аналогичными реквизитами выгружается страхователем повторно. Документ находится в работе. «Документ готов к расчету», «Документ рассчитан» — документ обрабатывается специалистами регионального отделения. «Извещение сформировано» — документ требует уточнений, либо имеет замечания, которые сформированы в извещении. «Документ отправлен на оплату» — документ включен в приказ на выплату пособия. «Документ проверен» — этот статус приобретает базовый документ по ежемесячному пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет. По данным этого документа осуществляется ежемесячное формирование указанного пособия. По окончании всего периода выплаты статус изменится на «Документ закрыт». «Исполнение платежа» — документ отправлен в банк для зачисления. Знак «Р» при наличии статуса «Исполнение платежа» — появляется при загрузке банковской выписки в программный модуль. Позволяет открыть для просмотра информацию о сумме перечисления. Таким образом, использование Электронного кабинета позволяет найти и посмотреть поданные в ФСС реестры пособий, просмотреть извещение с указанием ошибок и замечаний, направленное работодателю по почте, и оперативно направить ответ на извещение ФСС (с прикреплением необходимой информации в файле без дальнейшего подтверждения на бумажном носителе). Кроме того, в данном сервисе можно получить сведения о выданных электронных листках нетрудоспособности, видеть пособия, уже выплаченные ФСС в рамках «прямых выплат», формировать обращения в ФСС с возможностью поиска по номеру, теме, статусу и дате поданного запроса.

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