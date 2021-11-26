Минеева рассказала о диалоге властей с предпринимателями

Власти российской столицы рассмотрят возможность расширить перечень отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. Как заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, работа ведется в диалоге с представителями бизнеса.

О планах по расширению списка отраслей заявил глава московского департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, пишет ntv.ru. Он отметил, что вопрос включения в перечень автосервисов и станций техобслуживания уже прорабатывается с Минэкономразвития. По его словам, решение появится в ближайшем будущем. Помимо этого, в список может войти и цветочный бизнес. Вопрос о расширении перечня поднимался на сессии форума при уполномоченном по защите прав предпринимателей в российской столице. Пуртов отметил: было услышано множество предложений из разных сфер, и все, безусловно, возьмут в проработку. Инициативы проработают также на уровне московского департамента экономической политики и развития города, и на федеральном уровне, добавил он. Как заявила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, только сами предприниматели могут рассказать, какие меры поддержки им нужны. «В таком диалоге мы работаем каждый день. Но форум — это возможность подвести черту. И доклад мэру Москвы как раз сейчас в проработке, и мы завтра определимся, какие инициативы туда войдут, это доклад уже этого года», — сказала Минеева. Известно, что в соответствии с новыми федеральными мерами поддержки предприятия МСП из самых пострадавших экономических секторов могут воспользоваться льготными кредитами по программе «ФОТ 3.0». Срок выдачи кредита — до 18 месяцев, ставка равна 3% при условии, что численность персонала сохранится на уровне минимум 90%. Размер кредита составит до 300 млн рублей. Для его расчета используется формула «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев». В первые шесть месяцев бизнесмен сможет не платить кредит и проценты по нему, а в последующие 12 месяцев у него будет возможность возвращать кредит и проценты равными долями. Кроме того, для компаний малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей предусмотрен безвозмездный грант, равный одному минимальному размеру оплаты труда на каждого работника предприятия. Как отмечалось ранее, среди потенциальных получателей поддержки самая существенная доля отведена компаниям сферы общепита, автомобильных грузоперевозок, стоматологическим клиникам, парикмахерским и салонам красоты, спортивным организациям, организациям сферы развлечений, культуры, искусства.

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