Молодые специалисты представят свои проекты на хакатоне по искусственному интеллекту

Молодые специалисты представят свои проекты на хакатоне по искусственному интеллекту
Молодые специалисты представят свои проекты на хакатоне по искусственному интеллекту
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Владимир Андреев
С 19 по 21 ноября в Челябинске прошел девятый из 116 хакатонов по искусственному интеллекту, участники которого получили уникальный шанс встать у истоков формирования профессионального ИИ-сообщества в России.

Целями проекта является популяризация технологий искусственного интеллекта среди молодых специалистов и студентов. В период с 2021 по 2024 годы запланировано провести 116 хакатонов — 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных экспертов по ИИ. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика».

В Свердловской области нацпроект в первую очередь направлен на подключение к высокоскоростному интернету различных социальных объектов. На сегодняшний день в регионе к всемирной паутине подключено более 1,6 тысячи школ, фельдшерских пунктов, библиотек, пожарных частей и других объектов.

Перед нами стояла задача — провести интернет во все отдаленные территории, к каждому социальному объекту. Всего с начала 2019 года подключен 1641 объект — это школы, ФАПы, библиотеки, здания администраций, пожарные части, участковые пункты полиции и подразделения Росгвардии. Практически все они находятся в сельских территориях,рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

Больше всего социально значимых объектов было подключено к интернету в 2021 году — 684 учреждения в 380 населенных пунктах. Благодаря цифровым сервисам, в подключенных учреждениях стала доступна организация дистанционного образования, проведение медицинских онлайн-консультаций, а также появилась возможность пользоваться порталом Госуслуг.

А еще нацпроект «Цифровая экономика» позволяет внедрять интеллектуальные технологии в систему ЖКХ. В нескольких свердловских городах был реализован энергосервисный проект с «умным» освещением. В этом году такой проект стартовал в Первоуральске. В городе установят почти девять тысяч современных энергоэффективных светильников, что позволит муниципалитету ежегодно экономить около 39 млн рублей. Кроме того, интеллектуальная система управления освещением будет регулировать режим работы фонарей в разное время суток и при разных погодных условиях.

Внедрение интеллектуальных технологий в работу систем ЖКХ — это один из шагов в реализации нацпроекта «Цифровая экономика», и рассматривать этот вопрос нужно не только с точки зрения экономии денег и энергоресурсов, но и с точки зрения повышения качества жизни людей. И с этой задачей перевод городов на «умное» освещение справляется очень успешно — с современными источниками света наши улицы становятся более безопасными, и жители на них чувствуют себя более комфортно,отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Не обходится нацпроект и без подготовки кадров в сфере IT-технологий. В 2020 году Свердловская область на 43% перевыполнила план по обучению ИТ-специалистов для «Цифровой экономики».

В 2020 году из образовательных учреждений по ключевым компетенциям цифровой экономики выпустились 12,9 тыс. человек. Большая часть из них — 8,4 тыс. — выпускники высших учебных заведений, еще 4,5 тыс. — специалисты со средним профессиональным образованием.

Сегодня многим организациям не хватает цифровых специалистов. Чтобы решить этот вопрос, в рамках нацпроекта мы совместно с региональным министерством образования и молодежной политики реализуем федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». По этому направлению перед нами стоит задача ежегодно увеличивать количество выпускников по ИT-специальностям на 10% и увеличивать прием на соответствующие направления подготовки в вузах Свердловской области,рассказал директор департамента информатизации и связи региона Юрий Гущин.

Еще одно направление, позволяющее получить актуальное образование по цифровым специальностям, станет доступно жителям региона с 2021 года. Это система персональных цифровых сертификатов, которая дает возможность бесплатно пройти обучение по программам повышения квалификации. Номинал сертификата составляет 10 тыс. рублей. С помощью него можно пройти обучение по направлениям: искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, интернет вещей и промышленный интернет, большие данные и другим.

Свердловская областьнацпроекты цифровая экономика
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