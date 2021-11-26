Молодые специалисты представят свои проекты на хакатоне по искусственному интеллекту

С 19 по 21 ноября в Челябинске прошел девятый из 116 хакатонов по искусственному интеллекту, участники которого получили уникальный шанс встать у истоков формирования профессионального ИИ-сообщества в России.

Целями проекта является популяризация технологий искусственного интеллекта среди молодых специалистов и студентов. В период с 2021 по 2024 годы запланировано провести 116 хакатонов — 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных экспертов по ИИ. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». В Свердловской области нацпроект в первую очередь направлен на подключение к высокоскоростному интернету различных социальных объектов. На сегодняшний день в регионе к всемирной паутине подключено более 1,6 тысячи школ, фельдшерских пунктов, библиотек, пожарных частей и других объектов. Перед нами стояла задача — провести интернет во все отдаленные территории, к каждому социальному объекту. Всего с начала 2019 года подключен 1641 объект — это школы, ФАПы, библиотеки, здания администраций, пожарные части, участковые пункты полиции и подразделения Росгвардии. Практически все они находятся в сельских территориях,рассказал министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков. Больше всего социально значимых объектов было подключено к интернету в 2021 году — 684 учреждения в 380 населенных пунктах. Благодаря цифровым сервисам, в подключенных учреждениях стала доступна организация дистанционного образования, проведение медицинских онлайн-консультаций, а также появилась возможность пользоваться порталом Госуслуг. А еще нацпроект «Цифровая экономика» позволяет внедрять интеллектуальные технологии в систему ЖКХ. В нескольких свердловских городах был реализован энергосервисный проект с «умным» освещением. В этом году такой проект стартовал в Первоуральске. В городе установят почти девять тысяч современных энергоэффективных светильников, что позволит муниципалитету ежегодно экономить около 39 млн рублей. Кроме того, интеллектуальная система управления освещением будет регулировать режим работы фонарей в разное время суток и при разных погодных условиях. Внедрение интеллектуальных технологий в работу систем ЖКХ — это один из шагов в реализации нацпроекта «Цифровая экономика», и рассматривать этот вопрос нужно не только с точки зрения экономии денег и энергоресурсов, но и с точки зрения повышения качества жизни людей. И с этой задачей перевод городов на «умное» освещение справляется очень успешно — с современными источниками света наши улицы становятся более безопасными, и жители на них чувствуют себя более комфортно,отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Не обходится нацпроект и без подготовки кадров в сфере IT-технологий. В 2020 году Свердловская область на 43% перевыполнила план по обучению ИТ-специалистов для «Цифровой экономики». В 2020 году из образовательных учреждений по ключевым компетенциям цифровой экономики выпустились 12,9 тыс. человек. Большая часть из них — 8,4 тыс. — выпускники высших учебных заведений, еще 4,5 тыс. — специалисты со средним профессиональным образованием. Сегодня многим организациям не хватает цифровых специалистов. Чтобы решить этот вопрос, в рамках нацпроекта мы совместно с региональным министерством образования и молодежной политики реализуем федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». По этому направлению перед нами стоит задача ежегодно увеличивать количество выпускников по ИT-специальностям на 10% и увеличивать прием на соответствующие направления подготовки в вузах Свердловской области,рассказал директор департамента информатизации и связи региона Юрий Гущин. Еще одно направление, позволяющее получить актуальное образование по цифровым специальностям, станет доступно жителям региона с 2021 года. Это система персональных цифровых сертификатов, которая дает возможность бесплатно пройти обучение по программам повышения квалификации. Номинал сертификата составляет 10 тыс. рублей. С помощью него можно пройти обучение по направлениям: искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D моделирование, кибербезопасность и защита данных, интернет вещей и промышленный интернет, большие данные и другим.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter