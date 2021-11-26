Новое производство смол для литейной промышленности появится в Тагиле в 2022 году

А на сегодняшний день компания работает над реализацией инвестиционного проекта «Организация производства химической продукции для литейной промышленности по лицензионной технологии» в городе Нижний Тагил. Новое производство будет выпускать продукцию для изготовления разовых песчаных форм и стержней, использующихся для заливки различными видами металлов (сталь, чугун, алюминий, магний и другие сплавы). Результатом проекта станет создание мощностей по производству 26 тысяч тонн в год синтетических связующих с использованием лицензии компании Hüttenes-Albertus Chemische Werke GMBH и девяти тысяч тонн в год индустриальных новолачных смол.