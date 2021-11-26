Новое производство смол для литейной промышленности появится в Тагиле в 2022 году

Свою деятельность в Нижнем Тагиле предприятие, которое располагается на территории «Химпарка Тагил», начало в 2013 году. Широкий ассортимент продукции «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» включает в себя материалы для литья черных и цветных металлов, охватывая весь процесс технологии от производства форм и стержней, выплавки металла до конечной — обработки отливок.
Литейное производство, поставщиком для которого мы являемся, — заготовительная база для автомобилестроения, танкостроения, энергетики, горнодобывающей промышленности, строительства, архитектурного и художественного литья,рассказал гендиректор компании «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» Евгений Бехгольд.
Предприятие успешно работает с крупными литейными производствами России — «Уралвагонзавод», «Литейно-механический завод «МашСталь», «ОМЗ-Спецсталь», «Северсталь» и другими. А также осуществляет экспортные поставки в Беларусь, Украину и Казахстан.
В 2016 году «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» построил новый цех по производству противопригарных покрытий в Нижнем Тагиле. Мощность нового производства — шесть тысяч тонн в год. Цех оснащен передовым оборудованием, имеет научно-исследовательский центр с расширенным штатом научных сотрудников.
А на сегодняшний день компания работает над реализацией инвестиционного проекта «Организация производства химической продукции для литейной промышленности по лицензионной технологии» в городе Нижний Тагил. Новое производство будет выпускать продукцию для изготовления разовых песчаных форм и стержней, использующихся для заливки различными видами металлов (сталь, чугун, алюминий, магний и другие сплавы). Результатом проекта станет создание мощностей по производству 26 тысяч тонн в год синтетических связующих с использованием лицензии компании Hüttenes-Albertus Chemische Werke GMBH и девяти тысяч тонн в год индустриальных новолачных смол.
На сегодняшний день ведется активная фаза строительства, будет проведена реконструкция уже существующего здания площадью 10 тысяч кв. м и построено новое на 4,6 тысячах кв. м. Кроме того, планируется использовать для производства существующую инфраструктуру завода «Уралхимпласт». Запуск производства начнется в 2022 году.
Поставлять продукцию нового производства планируется как на российский рынок, так и в страны СНГ.
По нашим планам, доля экспорта нашей продукции в страны СНГ составит не менее 9%,сообщил гендиректор компании «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус».
Общая стоимость проекта — 3 млрд рублей. Из них 490 млн рублей — заем по льготной кредитной ставке, который предоставил Фонд развития промышленности. Они будут направлены на приобретение основного технологического оборудования. Предполагаемый срок окупаемости составляет шесть лет.
Также для реализации проекта компания «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» заключила с Министерством промышленности Свердловской области специальный инвестиционный контракт, предполагающий льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль в период 2021–2025 годов. По условиям СПИКа регион предоставит предприятию право исчислять суммы налога на прибыль по пониженной налоговой ставке в части, зачисляемой в региональный бюджет. В свою очередь, производство будет отвечать современным экологическим и энергоэффективным стандартам, а также организует работу по программе импортозамещения.
Планируется, что к завершению срока действия СПИКа в 2025 году «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» уплатит в бюджеты всех уровней свыше 730 млн рублей налогов. Также в области будут созданы новые высокопроизводительные рабочие места.
А в четвертом квартале 2021 года при содействии Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области был одобрен беспроцентный займ от Фонда Развития Моногородов на сумму 250 млн рублей. Средства пойдут на строительно-монтажные работы. На сегодняшний день «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» продолжает сотрудничать с АИСО.
Компания «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» заключила с «Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области» соглашение по сопровождению инвестпроекта «Организация производства химической продукции для литейной промышленности по лицензионной технологии». При содействии АИСО была сформирована заявка на получение беспроцентного займа в размере 250 млн рублей. Компания подписала соглашение на получение займа с Фондом развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ). Объем привлеченных средств в проект к 2022 году составит более 3 млрд рублей, прокомментировала Каринэ Геворгян, руководитель проектов Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.
По итогам реализация проекта компания сможет нарастить объем выпускаемой продукции в разрезе всей номенклатуры, включая импортозамещение, на 12%, а к 2025 году — более чем на 50%.
Реализация проекта позволяет локализовать в России производство связующих по технологии Cold-Box Amin, которые сегодня не выпускаются в России, обеспечить стабильные поставки высококачественных материалов для литейных производств в автомобильной промышленности и машиностроении. Кроме того, наша продукция позволит литейным предприятиям России наладить выпуск особо сложного литья для производства современных двигателей и станков. При участии правительства Свердловской области у «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» появляется возможность построить современное химическое производство, отвечающее мировым стандартам в области экологии и энергоэффективности,отметил Евгений Бехтгольд.