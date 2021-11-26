О срыве заседания из-за давления QR-кодами заявила депутат гордумы Асбеста

Из-за скандала, связанного с QR-кодами, было перенесено заседание городской думы Асбеста. По версии коммунистов, мэр Наталья Тихонова предупредила депутатов о возможной ответственности за отсутствие QR-кодов. В результате представители партии КПРФ не явились на заседание.

Теперь рассмотрение запланированных вопросов состоится 3 декабря. Депутат Наталья Крылова, которая также представляет КПРФ и пришла на заседание, вступила в спор с коллегами о законности системы, пишет ЕАН. Она заявила, что на депутатов оказывается давление, поэтому на заседание они не явились. Также Крылова возмущена разделением людей. При этом спикер гордумы Сергей Ларионов рассказал, что в думу входит на данный момент 21. Из них работают 19 и 8 человек — это представители КПРФ. Перед заседанием, по словам Ларионова, все были уведомлены. Однако у одного из депутатов скончался отец и состоялись похороны, поэтому явиться на заседание он не мог. Пришла Крылова и увидела, что вместе с ней нас будет 11 человек — это кворум. Она закатила публичную истерику, кричала про давление на коммунистов, хотя для этого они должны хотя бы являться на заседания. Спрашивала меня, почему ее однопартийцы не пришли, а затем ушла, рассказывает Ларионов. Он отметил, что в итоге заседание было сорвано и не решены вопросы о распределении бюджета, регламенте работы предприятий и так далее.

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