Пациентки Перинатального центра Нижнего Тагила получили подарки ко Дню матери

Пациентки Перинатального центра Нижнего Тагила получили подарки ко Дню матери
Пациентки Перинатального центра Нижнего Тагила получили подарки ко Дню матери
Сегодня, 19:39ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Тагильчанки, которые на данный момент находятся в Перинатальным центре Демидовской ЦГБ, получили приятные подарки к предстоящему Дню матери.

В центре глава города Владислав Пинаев вручил женщинам, которые уже родили малышей, цветы и специальные подарочные наборы. В них вошел комплект одежды и средства по уходу за детьми. Также презенты получили и те тагильчанки, которые на данный момент находятся «в положении», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. По словам Пинаева, быть мамой — настоящее счастье, но при этом ответственность и труд. Глава города считает, что данный праздник несет большую важность для населения.

Пациентки же подчеркнули, что за последние годы город изменился, стал более комфортным, поскольку увеличилось число мест, предназначенных для прогулок, а также поменялась с лучшую сторону ситуация с детскими садами.

Отмечается, что в процессе визита контролировать соблюдение всех необходимых противовирусных мер.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Напомним, 10 ноября по всей России отмечался день полиции. В Нижнем Тагиле главный сотрудник правоохранительных органов Ибрагим Абдулкадыров выразил благодарность коллегам за преданность делу и самоотверженность, а также пожелал служебных успехов.

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Нижний Тагил
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