Пациентки Перинатального центра Нижнего Тагила получили подарки ко Дню матери

В центре глава города Владислав Пинаев вручил женщинам, которые уже родили малышей, цветы и специальные подарочные наборы. В них вошел комплект одежды и средства по уходу за детьми. Также презенты получили и те тагильчанки, которые на данный момент находятся «в положении», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. По словам Пинаева, быть мамой — настоящее счастье, но при этом ответственность и труд. Глава города считает, что данный праздник несет большую важность для населения.
Пациентки же подчеркнули, что за последние годы город изменился, стал более комфортным, поскольку увеличилось число мест, предназначенных для прогулок, а также поменялась с лучшую сторону ситуация с детскими садами.
Отмечается, что в процессе визита контролировать соблюдение всех необходимых противовирусных мер.
Напомним, 10 ноября по всей России отмечался день полиции. В Нижнем Тагиле главный сотрудник правоохранительных органов Ибрагим Абдулкадыров выразил благодарность коллегам за преданность делу и самоотверженность, а также пожелал служебных успехов.