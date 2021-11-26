Пациентки Перинатального центра Нижнего Тагила получили подарки ко Дню матери

В центре глава города Владислав Пинаев вручил женщинам, которые уже родили малышей, цветы и специальные подарочные наборы. В них вошел комплект одежды и средства по уходу за детьми. Также презенты получили и те тагильчанки, которые на данный момент находятся «в положении», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. По словам Пинаева, быть мамой — настоящее счастье, но при этом ответственность и труд. Глава города считает, что данный праздник несет большую важность для населения.