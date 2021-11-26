PR-директор Инстасамки прокомментировал скандал после ее концерта в Екатеринбурге

PR-директор Инстасамки прокомментировал скандал после ее концерта в Екатеринбурге

PR-директор Инстасамки прокомментировал скандал после ее концерта в Екатеринбурге

Сегодня, 22:24
Общество
Фото: личная страница Дарьи Зотеевой в Instagram
PR-директор Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, прокомментировал заявление активистов. Ранее защитники семейных ценностей обвинили блогершу в пропаганде интереса к сексу и проституции на концерте в уральской столице.

Однако представитель исполнительницы Максим Столяров заявил, что происходящее — попытка привлечь к себе внимание за счет популярности известной личности. Столяров подчеркнул, что если бы Дарьей действительно заинтересовались прокуратура или следователи, она бы получила от них предупреждение, сообщает Е1.

Взрослые люди тоже хайпят, просто на более взрослом и серьезном уровне,заявил Столяров.

На данный момент Максим побеседовал с исполнительницей по поводу происходящего, однако он не может выражаться от ее имени, поэтому при желании девушки она прокомментирует ситуацию сама.

Напомним, по словам составителей жалобы, она основана на обращениях людей, переживающих за воспитание своих детей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
жалобаконцертактивистыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы